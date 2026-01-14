SinyallerBölümler
Kwok-wah Poon

ProximaCenturi993

Kwok-wah Poon
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 12%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
49 (94.23%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (5.77%)
En iyi işlem:
29.80 USD
En kötü işlem:
-5.01 USD
Brüt kâr:
245.38 USD (13 754 pips)
Brüt zarar:
-14.78 USD (467 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (199.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.62 USD (33)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.10%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
43.76
Alış işlemleri:
38 (73.08%)
Satış işlemleri:
14 (26.92%)
Kâr faktörü:
16.60
Beklenen getiri:
4.43 USD
Ortalama kâr:
5.01 USD
Ortalama zarar:
-4.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.01 USD (1)
Aylık büyüme:
11.56%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
5.27 USD (0.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.23% (5.04 USD)
Varlığa göre:
3.48% (76.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 26
EURCHF 11
AUDCAD 4
GBPCHF 3
NZDCHF 3
GBPUSD 2
EURUSD 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 149
EURCHF 20
AUDCAD 6
GBPCHF 6
NZDCHF 8
GBPUSD 30
EURUSD 7
AUDCHF 4
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 11K
EURCHF 325
AUDCAD 238
GBPCHF 144
NZDCHF 311
GBPUSD 453
EURUSD 167
AUDCHF 141
NZDCAD 148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.80 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +199.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.01 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
FXCC1-Trade
0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-MT5
0.74 × 19
Alpari-Real01
0.86 × 42
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Bybit-Live
1.50 × 2
PUPrime-Live2
1.55 × 319
STARTRADERFinancial-Live
1.60 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.69 × 830
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
121 daha fazla...
Our proprietary Gold trading system delivers consistent performance through a proven high win-rate strategy, actively capturing opportunities with multiple precision trades each week. The portfolio leverages strategic diversification across 16 carefully selected currency pairs, optimising returns whilst reducing volatility and mitigating drawdown risk. Trading carries risk. Please remember you should only trade what you can afford to lose. If you decide to use RoboForex as your broker, for the Partner’s Agent ID, please use: sqgly

İnceleme yok
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 4.44% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.33% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
