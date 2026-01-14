- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
49 (94.23%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (5.77%)
En iyi işlem:
29.80 USD
En kötü işlem:
-5.01 USD
Brüt kâr:
245.38 USD (13 754 pips)
Brüt zarar:
-14.78 USD (467 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (199.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.62 USD (33)
Sharpe oranı:
0.74
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.10%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
43.76
Alış işlemleri:
38 (73.08%)
Satış işlemleri:
14 (26.92%)
Kâr faktörü:
16.60
Beklenen getiri:
4.43 USD
Ortalama kâr:
5.01 USD
Ortalama zarar:
-4.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-5.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.01 USD (1)
Aylık büyüme:
11.56%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
5.27 USD (0.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.23% (5.04 USD)
Varlığa göre:
3.48% (76.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|EURCHF
|11
|AUDCAD
|4
|GBPCHF
|3
|NZDCHF
|3
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|149
|EURCHF
|20
|AUDCAD
|6
|GBPCHF
|6
|NZDCHF
|8
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|7
|AUDCHF
|4
|NZDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|11K
|EURCHF
|325
|AUDCAD
|238
|GBPCHF
|144
|NZDCHF
|311
|GBPUSD
|453
|EURUSD
|167
|AUDCHF
|141
|NZDCAD
|148
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.80 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 33
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +199.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 24
|
FXCC1-Trade
|0.25 × 4
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-MT5
|0.74 × 19
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.60 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.69 × 830
|
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
Our proprietary Gold trading system delivers consistent performance through a proven high win-rate strategy, actively capturing opportunities with multiple precision trades each week. The portfolio leverages strategic diversification across 16 carefully selected currency pairs, optimising returns whilst reducing volatility and mitigating drawdown risk. Trading carries risk. Please remember you should only trade what you can afford to lose. If you decide to use RoboForex as your broker, for the Partner’s Agent ID, please use: sqgly
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
12%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
100%
52
94%
100%
16.60
4.43
USD
USD
3%
1:300