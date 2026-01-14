シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ProximaCenturi993
Kwok-wah Poon

ProximaCenturi993

Kwok-wah Poon
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 12%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
52
利益トレード:
49 (94.23%)
損失トレード:
3 (5.77%)
ベストトレード:
29.80 USD
最悪のトレード:
-5.01 USD
総利益:
245.38 USD (13 754 pips)
総損失:
-14.81 USD (467 pips)
最大連続の勝ち:
33 (199.62 USD)
最大連続利益:
199.62 USD (33)
シャープレシオ:
0.74
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.10%
最近のトレード:
23 分前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
43.75
長いトレード:
38 (73.08%)
短いトレード:
14 (26.92%)
プロフィットファクター:
16.57
期待されたペイオフ:
4.43 USD
平均利益:
5.01 USD
平均損失:
-4.94 USD
最大連続の負け:
1 (-5.01 USD)
最大連続損失:
-5.01 USD (1)
月間成長:
11.56%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.09 USD
最大の:
5.27 USD (0.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.23% (5.04 USD)
エクイティによる:
3.48% (76.68 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 26
EURCHF 11
AUDCAD 4
GBPCHF 3
NZDCHF 3
GBPUSD 2
EURUSD 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 149
EURCHF 20
AUDCAD 6
GBPCHF 6
NZDCHF 8
GBPUSD 30
EURUSD 7
AUDCHF 4
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 11K
EURCHF 325
AUDCAD 238
GBPCHF 144
NZDCHF 311
GBPUSD 453
EURUSD 167
AUDCHF 141
NZDCAD 148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +29.80 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 33
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +199.62 USD
最大連続損失: -5.01 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
FXCC1-Trade
0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-MT5
0.74 × 19
Alpari-Real01
0.86 × 42
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Bybit-Live
1.50 × 2
PUPrime-Live2
1.55 × 319
STARTRADERFinancial-Live
1.60 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.69 × 830
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
Our proprietary Gold trading system delivers consistent performance through a proven high win-rate strategy, actively capturing opportunities with multiple precision trades each week. The portfolio leverages strategic diversification across 16 carefully selected currency pairs, optimising returns whilst reducing volatility and mitigating drawdown risk. Trading carries risk. Please remember you should only trade what you can afford to lose. If you decide to use RoboForex as your broker, for the Partner’s Agent ID, please use: sqgly

レビューなし
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 4.44% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.33% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください