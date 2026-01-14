시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / ProximaCenturi993
Kwok-wah Poon

ProximaCenturi993

Kwok-wah Poon
0 리뷰
안정성
1
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2026 14%
RoboForex-ECN
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
67
이익 거래:
62 (92.53%)
손실 거래:
5 (7.46%)
최고의 거래:
29.80 USD
최악의 거래:
-5.01 USD
총 수익:
288.30 USD (15 430 pips)
총 손실:
-18.84 USD (651 pips)
연속 최대 이익:
33 (199.62 USD)
연속 최대 이익:
199.62 USD (33)
샤프 비율:
0.73
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.32%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
76
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
51.13
롱(주식매수):
47 (70.15%)
숏(주식차입매도):
20 (29.85%)
수익 요인:
15.30
기대수익:
4.02 USD
평균 이익:
4.65 USD
평균 손실:
-3.77 USD
연속 최대 손실:
1 (-5.01 USD)
연속 최대 손실:
-5.01 USD (1)
월별 성장률:
13.50%
연간 예측:
163.82%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.09 USD
최대한의:
5.27 USD (0.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.23% (5.04 USD)
자본금별:
3.48% (76.68 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 27
EURCHF 16
GBPCHF 6
NZDCHF 4
AUDCAD 4
NZDCAD 4
GBPUSD 2
AUDCHF 2
EURUSD 1
AUDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 151
EURCHF 32
GBPCHF 13
NZDCHF 10
AUDCAD 6
NZDCAD 6
GBPUSD 30
AUDCHF 6
EURUSD 7
AUDJPY 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 12K
EURCHF 521
GBPCHF 380
NZDCHF 412
AUDCAD 238
NZDCAD 423
GBPUSD 453
AUDCHF 245
EURUSD 167
AUDJPY 383
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +29.80 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 33
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +199.62 USD
연속 최대 손실: -5.01 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
FXCC1-Trade
0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
ICMarkets-MT5
0.69 × 13
Alpari-MT5
0.74 × 19
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.22 × 41
VantageInternational-Live 13
1.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Bybit-Live
1.50 × 2
PUPrime-Live2
1.55 × 319
STARTRADERFinancial-Live
1.60 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.70 × 844
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
121 더...
Our proprietary Gold trading system delivers consistent performance through a proven high win-rate strategy, actively capturing opportunities with multiple precision trades each week. The portfolio leverages strategic diversification across 16 carefully selected currency pairs, optimising returns whilst reducing volatility and mitigating drawdown risk. Trading carries risk. Please remember you should only trade with capital you can afford to lose. Past performance is not a guarantee of future results. If you decide to use RoboForex as your broker (the same as this trading signal), for the Partner’s Agent ID, please use: sqgly

리뷰 없음
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 4.44% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.33% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
