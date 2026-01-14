SinaisSeções
Kwok-wah Poon

ProximaCenturi993

Kwok-wah Poon
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2026 12%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
52
Negociações com lucro:
49 (94.23%)
Negociações com perda:
3 (5.77%)
Melhor negociação:
29.80 USD
Pior negociação:
-5.01 USD
Lucro bruto:
245.38 USD (13 754 pips)
Perda bruta:
-14.78 USD (467 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (199.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
199.62 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.74
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.10%
Último negócio:
13 minutos atrás
Negociações por semana:
61
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
43.76
Negociações longas:
38 (73.08%)
Negociações curtas:
14 (26.92%)
Fator de lucro:
16.60
Valor esperado:
4.43 USD
Lucro médio:
5.01 USD
Perda média:
-4.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-5.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.01 USD (1)
Crescimento mensal:
11.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.09 USD
Máximo:
5.27 USD (0.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.23% (5.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.48% (76.68 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 26
EURCHF 11
AUDCAD 4
GBPCHF 3
NZDCHF 3
GBPUSD 2
EURUSD 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 149
EURCHF 20
AUDCAD 6
GBPCHF 6
NZDCHF 8
GBPUSD 30
EURUSD 7
AUDCHF 4
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 11K
EURCHF 325
AUDCAD 238
GBPCHF 144
NZDCHF 311
GBPUSD 453
EURUSD 167
AUDCHF 141
NZDCAD 148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +29.80 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +199.62 USD
Máxima perda consecutiva: -5.01 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
FXCC1-Trade
0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-MT5
0.74 × 19
Alpari-Real01
0.86 × 42
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Bybit-Live
1.50 × 2
PUPrime-Live2
1.55 × 319
STARTRADERFinancial-Live
1.60 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.69 × 830
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
Our proprietary Gold trading system delivers consistent performance through a proven high win-rate strategy, actively capturing opportunities with multiple precision trades each week. The portfolio leverages strategic diversification across 16 carefully selected currency pairs, optimising returns whilst reducing volatility and mitigating drawdown risk. Trading carries risk. Please remember you should only trade what you can afford to lose. If you decide to use RoboForex as your broker, for the Partner’s Agent ID, please use: sqgly

Sem comentários
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 4.44% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.33% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.