Negociações:
52
Negociações com lucro:
49 (94.23%)
Negociações com perda:
3 (5.77%)
Melhor negociação:
29.80 USD
Pior negociação:
-5.01 USD
Lucro bruto:
245.38 USD (13 754 pips)
Perda bruta:
-14.78 USD (467 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (199.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
199.62 USD (33)
Índice de Sharpe:
0.74
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.10%
Último negócio:
13 minutos atrás
Negociações por semana:
61
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
43.76
Negociações longas:
38 (73.08%)
Negociações curtas:
14 (26.92%)
Fator de lucro:
16.60
Valor esperado:
4.43 USD
Lucro médio:
5.01 USD
Perda média:
-4.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-5.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.01 USD (1)
Crescimento mensal:
11.56%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.09 USD
Máximo:
5.27 USD (0.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.23% (5.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.48% (76.68 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|EURCHF
|11
|AUDCAD
|4
|GBPCHF
|3
|NZDCHF
|3
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|149
|EURCHF
|20
|AUDCAD
|6
|GBPCHF
|6
|NZDCHF
|8
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|7
|AUDCHF
|4
|NZDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|11K
|EURCHF
|325
|AUDCAD
|238
|GBPCHF
|144
|NZDCHF
|311
|GBPUSD
|453
|EURUSD
|167
|AUDCHF
|141
|NZDCAD
|148
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +29.80 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 33
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +199.62 USD
Máxima perda consecutiva: -5.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 24
|
FXCC1-Trade
|0.25 × 4
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-MT5
|0.74 × 19
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.60 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.69 × 830
|
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Our proprietary Gold trading system delivers consistent performance through a proven high win-rate strategy, actively capturing opportunities with multiple precision trades each week. The portfolio leverages strategic diversification across 16 carefully selected currency pairs, optimising returns whilst reducing volatility and mitigating drawdown risk. Trading carries risk. Please remember you should only trade what you can afford to lose. If you decide to use RoboForex as your broker, for the Partner’s Agent ID, please use: sqgly
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
50 USD por mês
12%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
1
100%
52
94%
100%
16.60
4.43
USD
USD
3%
1:300