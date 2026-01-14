SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / ProximaCenturi993
Kwok-wah Poon

ProximaCenturi993

Kwok-wah Poon
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2026 14%
RoboForex-ECN
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
67
Transacciones Rentables:
62 (92.53%)
Transacciones Irrentables:
5 (7.46%)
Mejor transacción:
29.80 USD
Peor transacción:
-5.01 USD
Beneficio Bruto:
288.30 USD (15 430 pips)
Pérdidas Brutas:
-18.84 USD (651 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (199.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
199.62 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.73
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.32%
Último trade:
13 minutos
Trades a la semana:
76
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
51.13
Transacciones Largas:
47 (70.15%)
Transacciones Cortas:
20 (29.85%)
Factor de Beneficio:
15.30
Beneficio Esperado:
4.02 USD
Beneficio medio:
4.65 USD
Pérdidas medias:
-3.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-5.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5.01 USD (1)
Crecimiento al mes:
13.50%
Pronóstico anual:
163.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.09 USD
Máxima:
5.27 USD (0.24%)
Reducción relativa:
De balance:
0.23% (5.04 USD)
De fondos:
3.48% (76.68 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 27
EURCHF 16
GBPCHF 6
NZDCHF 4
AUDCAD 4
NZDCAD 4
GBPUSD 2
AUDCHF 2
EURUSD 1
AUDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 151
EURCHF 32
GBPCHF 13
NZDCHF 10
AUDCAD 6
NZDCAD 6
GBPUSD 30
AUDCHF 6
EURUSD 7
AUDJPY 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 12K
EURCHF 521
GBPCHF 380
NZDCHF 412
AUDCAD 238
NZDCAD 423
GBPUSD 453
AUDCHF 245
EURUSD 167
AUDJPY 383
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +29.80 USD
Peor transacción: -5 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 33
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +199.62 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.01 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
FXCC1-Trade
0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
ICMarkets-MT5
0.69 × 13
Alpari-MT5
0.74 × 19
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.22 × 41
VantageInternational-Live 13
1.33 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Bybit-Live
1.50 × 2
PUPrime-Live2
1.55 × 319
STARTRADERFinancial-Live
1.60 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.70 × 844
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
otros 121...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Our proprietary Gold trading system delivers consistent performance through a proven high win-rate strategy, actively capturing opportunities with multiple precision trades each week. The portfolio leverages strategic diversification across 16 carefully selected currency pairs, optimising returns whilst reducing volatility and mitigating drawdown risk. Trading carries risk. Please remember you should only trade with capital you can afford to lose. Past performance is not a guarantee of future results. If you decide to use RoboForex as your broker (the same as this trading signal), for the Partner’s Agent ID, please use: sqgly

No hay comentarios
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 4.44% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.33% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
ProximaCenturi993
50 USD al mes
14%
0
0
USD
2.3K
USD
1
100%
67
92%
100%
15.30
4.02
USD
3%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.