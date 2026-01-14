- Прирост
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
49 (94.23%)
Убыточных трейдов:
3 (5.77%)
Лучший трейд:
29.80 USD
Худший трейд:
-5.01 USD
Общая прибыль:
245.38 USD (13 754 pips)
Общий убыток:
-14.84 USD (467 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (199.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
199.62 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.74
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.10%
Последний трейд:
41 минута
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
43.75
Длинных трейдов:
38 (73.08%)
Коротких трейдов:
14 (26.92%)
Профит фактор:
16.54
Мат. ожидание:
4.43 USD
Средняя прибыль:
5.01 USD
Средний убыток:
-4.95 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.01 USD (1)
Прирост в месяц:
11.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 USD
Максимальная:
5.27 USD (0.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.23% (5.04 USD)
По эквити:
3.48% (76.68 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|EURCHF
|11
|AUDCAD
|4
|GBPCHF
|3
|NZDCHF
|3
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCAD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|149
|EURCHF
|20
|AUDCAD
|6
|GBPCHF
|6
|NZDCHF
|8
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|7
|AUDCHF
|4
|NZDCAD
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|EURCHF
|325
|AUDCAD
|238
|GBPCHF
|144
|NZDCHF
|311
|GBPUSD
|453
|EURUSD
|167
|AUDCHF
|141
|NZDCAD
|148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +29.80 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +199.62 USD
Макс. убыток в серии: -5.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Tradestone-Real
|0.00 × 1
VTindex-MT5
|0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 24
FXCC1-Trade
|0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
Alpari-MT5
|0.74 × 19
Alpari-Real01
|0.86 × 42
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
RannForex-Server
|0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
Bybit-Live
|1.50 × 2
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
STARTRADERFinancial-Live
|1.60 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.69 × 830
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Our proprietary Gold trading system delivers consistent performance through a proven high win-rate strategy, actively capturing opportunities with multiple precision trades each week. The portfolio leverages strategic diversification across 16 carefully selected currency pairs, optimising returns whilst reducing volatility and mitigating drawdown risk. Trading carries risk. Please remember you should only trade what you can afford to lose. If you decide to use RoboForex as your broker, for the Partner’s Agent ID, please use: sqgly
