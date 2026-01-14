СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ProximaCenturi993
Kwok-wah Poon

ProximaCenturi993

Kwok-wah Poon
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 12%
RoboForex-ECN
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
52
Прибыльных трейдов:
49 (94.23%)
Убыточных трейдов:
3 (5.77%)
Лучший трейд:
29.80 USD
Худший трейд:
-5.01 USD
Общая прибыль:
245.38 USD (13 754 pips)
Общий убыток:
-14.84 USD (467 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (199.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
199.62 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.74
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.10%
Последний трейд:
41 минута
Трейдов в неделю:
62
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
43.75
Длинных трейдов:
38 (73.08%)
Коротких трейдов:
14 (26.92%)
Профит фактор:
16.54
Мат. ожидание:
4.43 USD
Средняя прибыль:
5.01 USD
Средний убыток:
-4.95 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.01 USD (1)
Прирост в месяц:
11.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.09 USD
Максимальная:
5.27 USD (0.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.23% (5.04 USD)
По эквити:
3.48% (76.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 26
EURCHF 11
AUDCAD 4
GBPCHF 3
NZDCHF 3
GBPUSD 2
EURUSD 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 149
EURCHF 20
AUDCAD 6
GBPCHF 6
NZDCHF 8
GBPUSD 30
EURUSD 7
AUDCHF 4
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 11K
EURCHF 325
AUDCAD 238
GBPCHF 144
NZDCHF 311
GBPUSD 453
EURUSD 167
AUDCHF 141
NZDCAD 148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +29.80 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +199.62 USD
Макс. убыток в серии: -5.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
FXCC1-Trade
0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-MT5
0.74 × 19
Alpari-Real01
0.86 × 42
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Bybit-Live
1.50 × 2
PUPrime-Live2
1.55 × 319
STARTRADERFinancial-Live
1.60 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.69 × 830
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
еще 121...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Our proprietary Gold trading system delivers consistent performance through a proven high win-rate strategy, actively capturing opportunities with multiple precision trades each week. The portfolio leverages strategic diversification across 16 carefully selected currency pairs, optimising returns whilst reducing volatility and mitigating drawdown risk. Trading carries risk. Please remember you should only trade what you can afford to lose. If you decide to use RoboForex as your broker, for the Partner’s Agent ID, please use: sqgly

Нет отзывов
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 4.44% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.33% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ProximaCenturi993
50 USD в месяц
12%
0
0
USD
2.2K
USD
1
100%
52
94%
100%
16.53
4.43
USD
3%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.