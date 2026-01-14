信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ProximaCenturi993
Kwok-wah Poon

ProximaCenturi993

Kwok-wah Poon
0条评论
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2026 12%
RoboForex-ECN
1:300
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
52
盈利交易:
49 (94.23%)
亏损交易:
3 (5.77%)
最好交易:
29.80 USD
最差交易:
-5.01 USD
毛利:
245.38 USD (13 754 pips)
毛利亏损:
-14.81 USD (467 pips)
最大连续赢利:
33 (199.62 USD)
最大连续盈利:
199.62 USD (33)
夏普比率:
0.74
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.10%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
61
平均持有时间:
10 小时
采收率:
43.75
长期交易:
38 (73.08%)
短期交易:
14 (26.92%)
利润因子:
16.57
预期回报:
4.43 USD
平均利润:
5.01 USD
平均损失:
-4.94 USD
最大连续失误:
1 (-5.01 USD)
最大连续亏损:
-5.01 USD (1)
每月增长:
11.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.09 USD
最大值:
5.27 USD (0.24%)
相对跌幅:
结余:
0.23% (5.04 USD)
净值:
3.48% (76.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 26
EURCHF 11
AUDCAD 4
GBPCHF 3
NZDCHF 3
GBPUSD 2
EURUSD 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 149
EURCHF 20
AUDCAD 6
GBPCHF 6
NZDCHF 8
GBPUSD 30
EURUSD 7
AUDCHF 4
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 11K
EURCHF 325
AUDCAD 238
GBPCHF 144
NZDCHF 311
GBPUSD 453
EURUSD 167
AUDCHF 141
NZDCAD 148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +29.80 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +199.62 USD
最大连续亏损: -5.01 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
FXCC1-Trade
0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-MT5
0.74 × 19
Alpari-Real01
0.86 × 42
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Bybit-Live
1.50 × 2
PUPrime-Live2
1.55 × 319
STARTRADERFinancial-Live
1.60 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.69 × 830
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
121 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Our proprietary Gold trading system delivers consistent performance through a proven high win-rate strategy, actively capturing opportunities with multiple precision trades each week. The portfolio leverages strategic diversification across 16 carefully selected currency pairs, optimising returns whilst reducing volatility and mitigating drawdown risk. Trading carries risk. Please remember you should only trade what you can afford to lose. If you decide to use RoboForex as your broker, for the Partner’s Agent ID, please use: sqgly

没有评论
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 4.44% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.33% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ProximaCenturi993
每月50 USD
12%
0
0
USD
2.2K
USD
1
100%
52
94%
100%
16.56
4.43
USD
3%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载