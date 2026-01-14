SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ProximaCenturi993
Kwok-wah Poon

ProximaCenturi993

Kwok-wah Poon
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2026 11%
RoboForex-ECN
1:300
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
51
Bénéfice trades:
48 (94.11%)
Perte trades:
3 (5.88%)
Meilleure transaction:
29.80 USD
Pire transaction:
-5.01 USD
Bénéfice brut:
242.90 USD (13 650 pips)
Perte brute:
-14.78 USD (467 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (199.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
199.62 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.74
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.10%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
43.29
Longs trades:
38 (74.51%)
Courts trades:
13 (25.49%)
Facteur de profit:
16.43
Rendement attendu:
4.47 USD
Bénéfice moyen:
5.06 USD
Perte moyenne:
-4.93 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-5.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.01 USD (1)
Croissance mensuelle:
11.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.09 USD
Maximal:
5.27 USD (0.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.23% (5.04 USD)
Par fonds propres:
3.48% (76.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 26
EURCHF 11
AUDCAD 4
GBPCHF 3
GBPUSD 2
NZDCHF 2
EURUSD 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 149
EURCHF 20
AUDCAD 6
GBPCHF 6
GBPUSD 30
NZDCHF 5
EURUSD 7
AUDCHF 4
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
EURCHF 325
AUDCAD 238
GBPCHF 144
GBPUSD 453
NZDCHF 207
EURUSD 167
AUDCHF 141
NZDCAD 148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +29.80 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +199.62 USD
Perte consécutive maximale: -5.01 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
FXCC1-Trade
0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-MT5
0.74 × 19
Alpari-Real01
0.86 × 42
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Bybit-Live
1.50 × 2
PUPrime-Live2
1.55 × 319
STARTRADERFinancial-Live
1.60 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.69 × 830
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
121 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Our proprietary Gold trading system delivers consistent performance through a proven high win-rate strategy, actively capturing opportunities with multiple precision trades each week. The portfolio leverages strategic diversification across 16 carefully selected currency pairs, optimising returns whilst reducing volatility and mitigating drawdown risk. Trading carries risk. Please remember you should only trade what you can afford to lose. If you decide to use RoboForex as your broker, for the Partner’s Agent ID, please use: sqgly

Aucun avis
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 4.44% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.33% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ProximaCenturi993
50 USD par mois
11%
0
0
USD
2.2K
USD
1
100%
51
94%
100%
16.43
4.47
USD
3%
1:300
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.