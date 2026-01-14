- Croissance
Trades:
51
Bénéfice trades:
48 (94.11%)
Perte trades:
3 (5.88%)
Meilleure transaction:
29.80 USD
Pire transaction:
-5.01 USD
Bénéfice brut:
242.90 USD (13 650 pips)
Perte brute:
-14.78 USD (467 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (199.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
199.62 USD (33)
Ratio de Sharpe:
0.74
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.10%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
43.29
Longs trades:
38 (74.51%)
Courts trades:
13 (25.49%)
Facteur de profit:
16.43
Rendement attendu:
4.47 USD
Bénéfice moyen:
5.06 USD
Perte moyenne:
-4.93 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-5.01 USD)
Perte consécutive maximale:
-5.01 USD (1)
Croissance mensuelle:
11.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.09 USD
Maximal:
5.27 USD (0.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.23% (5.04 USD)
Par fonds propres:
3.48% (76.68 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|EURCHF
|11
|AUDCAD
|4
|GBPCHF
|3
|GBPUSD
|2
|NZDCHF
|2
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|149
|EURCHF
|20
|AUDCAD
|6
|GBPCHF
|6
|GBPUSD
|30
|NZDCHF
|5
|EURUSD
|7
|AUDCHF
|4
|NZDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|EURCHF
|325
|AUDCAD
|238
|GBPCHF
|144
|GBPUSD
|453
|NZDCHF
|207
|EURUSD
|167
|AUDCHF
|141
|NZDCAD
|148
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Meilleure transaction: +29.80 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 33
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +199.62 USD
Perte consécutive maximale: -5.01 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 24
|
FXCC1-Trade
|0.25 × 4
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-MT5
|0.74 × 19
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.60 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.69 × 830
|
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
121 plus...
Our proprietary Gold trading system delivers consistent performance through a proven high win-rate strategy, actively capturing opportunities with multiple precision trades each week. The portfolio leverages strategic diversification across 16 carefully selected currency pairs, optimising returns whilst reducing volatility and mitigating drawdown risk. Trading carries risk. Please remember you should only trade what you can afford to lose. If you decide to use RoboForex as your broker, for the Partner’s Agent ID, please use: sqgly
