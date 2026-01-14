- Wachstum
Trades insgesamt:
52
Gewinntrades:
49 (94.23%)
Verlusttrades:
3 (5.77%)
Bester Trade:
29.80 USD
Schlechtester Trade:
-5.01 USD
Bruttoprofit:
245.38 USD (13 754 pips)
Bruttoverlust:
-14.81 USD (467 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (199.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
199.62 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.74
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.10%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
62
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
43.75
Long-Positionen:
38 (73.08%)
Short-Positionen:
14 (26.92%)
Profit-Faktor:
16.57
Mathematische Gewinnerwartung:
4.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-5.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.01 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.56%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.09 USD
Maximaler:
5.27 USD (0.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.23% (5.04 USD)
Kapital:
3.48% (76.68 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|EURCHF
|11
|AUDCAD
|4
|GBPCHF
|3
|NZDCHF
|3
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|AUDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|149
|EURCHF
|20
|AUDCAD
|6
|GBPCHF
|6
|NZDCHF
|8
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|7
|AUDCHF
|4
|NZDCAD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|11K
|EURCHF
|325
|AUDCAD
|238
|GBPCHF
|144
|NZDCHF
|311
|GBPUSD
|453
|EURUSD
|167
|AUDCHF
|141
|NZDCAD
|148
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +29.80 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +199.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.01 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 24
|
FXCC1-Trade
|0.25 × 4
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-MT5
|0.74 × 19
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ICMarkets-MT5
|0.90 × 10
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.47 × 133
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
Bybit-Live
|1.50 × 2
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.60 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.69 × 830
|
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
noch 121 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Our proprietary Gold trading system delivers consistent performance through a proven high win-rate strategy, actively capturing opportunities with multiple precision trades each week. The portfolio leverages strategic diversification across 16 carefully selected currency pairs, optimising returns whilst reducing volatility and mitigating drawdown risk. Trading carries risk. Please remember you should only trade what you can afford to lose. If you decide to use RoboForex as your broker, for the Partner’s Agent ID, please use: sqgly
