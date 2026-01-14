Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tradestone-Real 0.00 × 1 VTindex-MT5 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.21 × 24 FXCC1-Trade 0.25 × 4 VantageFXInternational-Live 0.38 × 48 ForexTimeFXTM-Live01 0.49 × 49 FIBOGroup-MT5 Server 0.67 × 3 MonetaMarkets-Live 0.67 × 6 Alpari-MT5 0.74 × 19 Alpari-Real01 0.86 × 42 ICMarkets-MT5 0.90 × 10 ScopeMarkets-Live 0.91 × 107 RannForex-Server 0.99 × 73 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 1 VantageInternational-Live 13 1.00 × 12 VantageInternational-Live 5 1.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 3 1.00 × 3 RoboMarketsSC-ECN 1.20 × 41 ICMarketsEU-MT5-2 1.47 × 133 Teletrade-Sharp ECN 1.49 × 109 Bybit-Live 1.50 × 2 PUPrime-Live2 1.55 × 319 STARTRADERFinancial-Live 1.60 × 5 CapitalPointTrading-MT5-4 1.69 × 830 Exness-MT5Real8 1.71 × 146 noch 121 ...