SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / ProximaCenturi993
Kwok-wah Poon

ProximaCenturi993

Kwok-wah Poon
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 12%
RoboForex-ECN
1:300
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
52
Gewinntrades:
49 (94.23%)
Verlusttrades:
3 (5.77%)
Bester Trade:
29.80 USD
Schlechtester Trade:
-5.01 USD
Bruttoprofit:
245.38 USD (13 754 pips)
Bruttoverlust:
-14.81 USD (467 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (199.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
199.62 USD (33)
Sharpe Ratio:
0.74
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.10%
Letzter Trade:
13 Minuten
Trades pro Woche:
62
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
43.75
Long-Positionen:
38 (73.08%)
Short-Positionen:
14 (26.92%)
Profit-Faktor:
16.57
Mathematische Gewinnerwartung:
4.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-5.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5.01 USD (1)
Wachstum pro Monat :
11.56%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.09 USD
Maximaler:
5.27 USD (0.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.23% (5.04 USD)
Kapital:
3.48% (76.68 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 26
EURCHF 11
AUDCAD 4
GBPCHF 3
NZDCHF 3
GBPUSD 2
EURUSD 1
AUDCHF 1
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 149
EURCHF 20
AUDCAD 6
GBPCHF 6
NZDCHF 8
GBPUSD 30
EURUSD 7
AUDCHF 4
NZDCAD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 11K
EURCHF 325
AUDCAD 238
GBPCHF 144
NZDCHF 311
GBPUSD 453
EURUSD 167
AUDCHF 141
NZDCAD 148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +29.80 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 33
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +199.62 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.01 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 24
FXCC1-Trade
0.25 × 4
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-MT5
0.74 × 19
Alpari-Real01
0.86 × 42
ICMarkets-MT5
0.90 × 10
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.47 × 133
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
Bybit-Live
1.50 × 2
PUPrime-Live2
1.55 × 319
STARTRADERFinancial-Live
1.60 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
1.69 × 830
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
noch 121 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Our proprietary Gold trading system delivers consistent performance through a proven high win-rate strategy, actively capturing opportunities with multiple precision trades each week. The portfolio leverages strategic diversification across 16 carefully selected currency pairs, optimising returns whilst reducing volatility and mitigating drawdown risk. Trading carries risk. Please remember you should only trade what you can afford to lose. If you decide to use RoboForex as your broker, for the Partner’s Agent ID, please use: sqgly

Keine Bewertungen
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.14 06:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 4.44% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.33% of days out of the 90 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ProximaCenturi993
50 USD pro Monat
12%
0
0
USD
2.2K
USD
1
100%
52
94%
100%
16.56
4.43
USD
3%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.