Igor' Urahov

FiveBullets

Igor' Urahov
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -48%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
49 (55.05%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (44.94%)
En iyi işlem:
282.30 RUB
En kötü işlem:
-437.01 RUB
Brüt kâr:
2 392.33 RUB (2 971 pips)
Brüt zarar:
-4 385.84 RUB (4 439 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (360.86 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
410.34 RUB (3)
Sharpe oranı:
-0.20
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
62 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
42 (47.19%)
Satış işlemleri:
47 (52.81%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-22.40 RUB
Ortalama kâr:
48.82 RUB
Ortalama zarar:
-109.65 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-582.03 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-620.99 RUB (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 028.66 RUB
Maksimum:
2 247.10 RUB (72.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.19% (2 247.10 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDUSDrfd 85
#SBER 4
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDUSDrfd -33
#SBER 0
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDUSDrfd -1.1K
#SBER -392
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +282.30 RUB
En kötü işlem: -437 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +360.86 RUB
Maksimum ardışık zarar: -582.03 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Сигнал возникает при ьольшой вероятности разворота тренда. Вероятность 80%. Разворот может быть не глобальный, но миниму на 15 минутном графике и позволит заработать в течении дневной сессии.
İnceleme yok
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 9.12% of days out of the 296 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 62 days
