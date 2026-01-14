SignaleKategorien
Igor' Urahov

FiveBullets

Igor' Urahov
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -48%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
89
Gewinntrades:
49 (55.05%)
Verlusttrades:
40 (44.94%)
Bester Trade:
282.30 RUB
Schlechtester Trade:
-437.01 RUB
Bruttoprofit:
2 392.33 RUB (2 971 pips)
Bruttoverlust:
-4 385.84 RUB (4 439 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (360.86 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
410.34 RUB (3)
Sharpe Ratio:
-0.20
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
62 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.89
Long-Positionen:
42 (47.19%)
Short-Positionen:
47 (52.81%)
Profit-Faktor:
0.55
Mathematische Gewinnerwartung:
-22.40 RUB
Durchschnittlicher Profit:
48.82 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-109.65 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-582.03 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-620.99 RUB (2)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 028.66 RUB
Maximaler:
2 247.10 RUB (72.06%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.19% (2 247.10 RUB)
Kapital:
0.00% (0.00 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDUSDrfd 85
#SBER 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDUSDrfd -33
#SBER 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDUSDrfd -1.1K
#SBER -392
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +282.30 RUB
Schlechtester Trade: -437 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +360.86 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -582.03 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Сигнал возникает при ьольшой вероятности разворота тренда. Вероятность 80%. Разворот может быть не глобальный, но миниму на 15 минутном графике и позволит заработать в течении дневной сессии.
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 9.12% of days out of the 296 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 62 days
