시그널 / MetaTrader 5 / FiveBullets
Igor' Urahov

FiveBullets

Igor' Urahov
0 리뷰
9
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -48%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
89
이익 거래:
49 (55.05%)
손실 거래:
40 (44.94%)
최고의 거래:
282.30 RUB
최악의 거래:
-437.01 RUB
총 수익:
2 392.33 RUB (2 971 pips)
총 손실:
-4 385.84 RUB (4 439 pips)
연속 최대 이익:
11 (360.86 RUB)
연속 최대 이익:
410.34 RUB (3)
샤프 비율:
-0.20
거래 활동:
0.00%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
63 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.89
롱(주식매수):
42 (47.19%)
숏(주식차입매도):
47 (52.81%)
수익 요인:
0.55
기대수익:
-22.40 RUB
평균 이익:
48.82 RUB
평균 손실:
-109.65 RUB
연속 최대 손실:
5 (-582.03 RUB)
연속 최대 손실:
-620.99 RUB (2)
월별 성장률:
0.00%
연간 예측:
0.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 028.66 RUB
최대한의:
2 247.10 RUB (72.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.19% (2 247.10 RUB)
자본금별:
0.00% (0.00 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
NZDUSDrfd 85
#SBER 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
NZDUSDrfd -33
#SBER 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
NZDUSDrfd -1.1K
#SBER -392
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +282.30 RUB
최악의 거래: -437 RUB
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +360.86 RUB
연속 최대 손실: -582.03 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Сигнал возникает при ьольшой вероятности разворота тренда. Вероятность 80%. Разворот может быть не глобальный, но миниму на 15 минутном графике и позволит заработать в течении дневной сессии.
리뷰 없음
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 9.12% of days out of the 296 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 62 days
