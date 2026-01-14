SegnaliSezioni
Igor' Urahov

FiveBullets

Igor' Urahov
0 recensioni
9 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -48%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
49 (55.05%)
Loss Trade:
40 (44.94%)
Best Trade:
282.30 RUB
Worst Trade:
-437.01 RUB
Profitto lordo:
2 392.33 RUB (2 971 pips)
Perdita lorda:
-4 385.84 RUB (4 439 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (360.86 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
410.34 RUB (3)
Indice di Sharpe:
-0.20
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
62 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.89
Long Trade:
42 (47.19%)
Short Trade:
47 (52.81%)
Fattore di profitto:
0.55
Profitto previsto:
-22.40 RUB
Profitto medio:
48.82 RUB
Perdita media:
-109.65 RUB
Massime perdite consecutive:
5 (-582.03 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-620.99 RUB (2)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 028.66 RUB
Massimale:
2 247.10 RUB (72.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.19% (2 247.10 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDUSDrfd 85
#SBER 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDUSDrfd -33
#SBER 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDUSDrfd -1.1K
#SBER -392
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +282.30 RUB
Worst Trade: -437 RUB
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +360.86 RUB
Massima perdita consecutiva: -582.03 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Сигнал возникает при ьольшой вероятности разворота тренда. Вероятность 80%. Разворот может быть не глобальный, но миниму на 15 минутном графике и позволит заработать в течении дневной сессии.
Non ci sono recensioni
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 9.12% of days out of the 296 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 62 days
