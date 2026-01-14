SinaisSeções
Igor' Urahov

FiveBullets

Igor' Urahov
0 comentários
9 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -48%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
49 (55.05%)
Negociações com perda:
40 (44.94%)
Melhor negociação:
282.30 RUB
Pior negociação:
-437.01 RUB
Lucro bruto:
2 392.33 RUB (2 971 pips)
Perda bruta:
-4 385.84 RUB (4 439 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (360.86 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
410.34 RUB (3)
Índice de Sharpe:
-0.20
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
62 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.89
Negociações longas:
42 (47.19%)
Negociações curtas:
47 (52.81%)
Fator de lucro:
0.55
Valor esperado:
-22.40 RUB
Lucro médio:
48.82 RUB
Perda média:
-109.65 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-582.03 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-620.99 RUB (2)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 028.66 RUB
Máximo:
2 247.10 RUB (72.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.19% (2 247.10 RUB)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDUSDrfd 85
#SBER 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDUSDrfd -33
#SBER 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDUSDrfd -1.1K
#SBER -392
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +282.30 RUB
Pior negociação: -437 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +360.86 RUB
Máxima perda consecutiva: -582.03 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Сигнал возникает при ьольшой вероятности разворота тренда. Вероятность 80%. Разворот может быть не глобальный, но миниму на 15 минутном графике и позволит заработать в течении дневной сессии.
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 9.12% of days out of the 296 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 62 days
