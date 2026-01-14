- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
89
Negociações com lucro:
49 (55.05%)
Negociações com perda:
40 (44.94%)
Melhor negociação:
282.30 RUB
Pior negociação:
-437.01 RUB
Lucro bruto:
2 392.33 RUB (2 971 pips)
Perda bruta:
-4 385.84 RUB (4 439 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (360.86 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
410.34 RUB (3)
Índice de Sharpe:
-0.20
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
62 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.89
Negociações longas:
42 (47.19%)
Negociações curtas:
47 (52.81%)
Fator de lucro:
0.55
Valor esperado:
-22.40 RUB
Lucro médio:
48.82 RUB
Perda média:
-109.65 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-582.03 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-620.99 RUB (2)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 028.66 RUB
Máximo:
2 247.10 RUB (72.06%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.19% (2 247.10 RUB)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDUSDrfd
|85
|#SBER
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDUSDrfd
|-33
|#SBER
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDUSDrfd
|-1.1K
|#SBER
|-392
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +282.30 RUB
Pior negociação: -437 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +360.86 RUB
Máxima perda consecutiva: -582.03 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Сигнал возникает при ьольшой вероятности разворота тренда. Вероятность 80%. Разворот может быть не глобальный, но миниму на 15 минутном графике и позволит заработать в течении дневной сессии.
Sem comentários