- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
89
利益トレード:
49 (55.05%)
損失トレード:
40 (44.94%)
ベストトレード:
282.30 RUB
最悪のトレード:
-437.01 RUB
総利益:
2 392.33 RUB (2 971 pips)
総損失:
-4 385.84 RUB (4 439 pips)
最大連続の勝ち:
11 (360.86 RUB)
最大連続利益:
410.34 RUB (3)
シャープレシオ:
-0.20
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
62 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.89
長いトレード:
42 (47.19%)
短いトレード:
47 (52.81%)
プロフィットファクター:
0.55
期待されたペイオフ:
-22.40 RUB
平均利益:
48.82 RUB
平均損失:
-109.65 RUB
最大連続の負け:
5 (-582.03 RUB)
最大連続損失:
-620.99 RUB (2)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 028.66 RUB
最大の:
2 247.10 RUB (72.06%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.19% (2 247.10 RUB)
エクイティによる:
0.00% (0.00 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDUSDrfd
|85
|#SBER
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDUSDrfd
|-33
|#SBER
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDUSDrfd
|-1.1K
|#SBER
|-392
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +282.30 RUB
最悪のトレード: -437 RUB
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +360.86 RUB
最大連続損失: -582.03 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Сигнал возникает при ьольшой вероятности разворота тренда. Вероятность 80%. Разворот может быть не глобальный, но миниму на 15 минутном графике и позволит заработать в течении дневной сессии.
レビューなし