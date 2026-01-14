- Прирост
Всего трейдов:
89
Прибыльных трейдов:
49 (55.05%)
Убыточных трейдов:
40 (44.94%)
Лучший трейд:
282.30 RUB
Худший трейд:
-437.01 RUB
Общая прибыль:
2 392.33 RUB (2 971 pips)
Общий убыток:
-4 385.84 RUB (4 439 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (360.86 RUB)
Макс. прибыль в серии:
410.34 RUB (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.20
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
62 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.89
Длинных трейдов:
42 (47.19%)
Коротких трейдов:
47 (52.81%)
Профит фактор:
0.55
Мат. ожидание:
-22.40 RUB
Средняя прибыль:
48.82 RUB
Средний убыток:
-109.65 RUB
Макс. серия проигрышей:
5 (-582.03 RUB)
Макс. убыток в серии:
-620.99 RUB (2)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 028.66 RUB
Максимальная:
2 247.10 RUB (72.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.19% (2 247.10 RUB)
По эквити:
0.00% (0.00 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSDrfd
|85
|#SBER
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSDrfd
|-33
|#SBER
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSDrfd
|-1.1K
|#SBER
|-392
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Лучший трейд: +282.30 RUB
Худший трейд: -437 RUB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +360.86 RUB
Макс. убыток в серии: -582.03 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал возникает при ьольшой вероятности разворота тренда. Вероятность 80%. Разворот может быть не глобальный, но миниму на 15 минутном графике и позволит заработать в течении дневной сессии.
