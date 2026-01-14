SignauxSections
Igor' Urahov

FiveBullets

Igor' Urahov
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -48%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
89
Bénéfice trades:
49 (55.05%)
Perte trades:
40 (44.94%)
Meilleure transaction:
282.30 RUB
Pire transaction:
-437.01 RUB
Bénéfice brut:
2 392.33 RUB (2 971 pips)
Perte brute:
-4 385.84 RUB (4 439 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (360.86 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
410.34 RUB (3)
Ratio de Sharpe:
-0.20
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
62 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.89
Longs trades:
42 (47.19%)
Courts trades:
47 (52.81%)
Facteur de profit:
0.55
Rendement attendu:
-22.40 RUB
Bénéfice moyen:
48.82 RUB
Perte moyenne:
-109.65 RUB
Pertes consécutives maximales:
5 (-582.03 RUB)
Perte consécutive maximale:
-620.99 RUB (2)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 028.66 RUB
Maximal:
2 247.10 RUB (72.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.19% (2 247.10 RUB)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDUSDrfd 85
#SBER 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDUSDrfd -33
#SBER 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDUSDrfd -1.1K
#SBER -392
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +282.30 RUB
Pire transaction: -437 RUB
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +360.86 RUB
Perte consécutive maximale: -582.03 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Сигнал возникает при ьольшой вероятности разворота тренда. Вероятность 80%. Разворот может быть не глобальный, но миниму на 15 минутном графике и позволит заработать в течении дневной сессии.
Aucun avis
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 9.12% of days out of the 296 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 62 days
