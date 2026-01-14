SeñalesSecciones
Igor' Urahov

FiveBullets

Igor' Urahov
0 comentarios
9 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -48%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
89
Transacciones Rentables:
49 (55.05%)
Transacciones Irrentables:
40 (44.94%)
Mejor transacción:
282.30 RUB
Peor transacción:
-437.01 RUB
Beneficio Bruto:
2 392.33 RUB (2 971 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 385.84 RUB (4 439 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (360.86 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
410.34 RUB (3)
Ratio de Sharpe:
-0.20
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
63 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.89
Transacciones Largas:
42 (47.19%)
Transacciones Cortas:
47 (52.81%)
Factor de Beneficio:
0.55
Beneficio Esperado:
-22.40 RUB
Beneficio medio:
48.82 RUB
Pérdidas medias:
-109.65 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-582.03 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-620.99 RUB (2)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 028.66 RUB
Máxima:
2 247.10 RUB (72.06%)
Reducción relativa:
De balance:
54.19% (2 247.10 RUB)
De fondos:
0.00% (0.00 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDUSDrfd 85
#SBER 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDUSDrfd -33
#SBER 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDUSDrfd -1.1K
#SBER -392
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Mejor transacción: +282.30 RUB
Peor transacción: -437 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +360.86 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -582.03 RUB

Сигнал возникает при ьольшой вероятности разворота тренда. Вероятность 80%. Разворот может быть не глобальный, но миниму на 15 минутном графике и позволит заработать в течении дневной сессии.
2026.01.14 06:29
Share of trading days is too low
2026.01.14 06:29
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 05:37
Trading operations on the account were performed for only 27 days. This comprises 9.12% of days out of the 296 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 05:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 62 days
