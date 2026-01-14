- 成长
交易:
89
盈利交易:
49 (55.05%)
亏损交易:
40 (44.94%)
最好交易:
282.30 RUB
最差交易:
-437.01 RUB
毛利:
2 392.33 RUB (2 971 pips)
毛利亏损:
-4 385.84 RUB (4 439 pips)
最大连续赢利:
11 (360.86 RUB)
最大连续盈利:
410.34 RUB (3)
夏普比率:
-0.20
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
62 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.89
长期交易:
42 (47.19%)
短期交易:
47 (52.81%)
利润因子:
0.55
预期回报:
-22.40 RUB
平均利润:
48.82 RUB
平均损失:
-109.65 RUB
最大连续失误:
5 (-582.03 RUB)
最大连续亏损:
-620.99 RUB (2)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 028.66 RUB
最大值:
2 247.10 RUB (72.06%)
相对跌幅:
结余:
54.19% (2 247.10 RUB)
净值:
0.00% (0.00 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSDrfd
|85
|#SBER
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSDrfd
|-33
|#SBER
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSDrfd
|-1.1K
|#SBER
|-392
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +282.30 RUB
最差交易: -437 RUB
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +360.86 RUB
最大连续亏损: -582.03 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Сигнал возникает при ьольшой вероятности разворота тренда. Вероятность 80%. Разворот может быть не глобальный, но миниму на 15 минутном графике и позволит заработать в течении дневной сессии.
