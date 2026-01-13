- Büyüme
İşlemler:
92
Kârla kapanan işlemler:
71 (77.17%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (22.83%)
En iyi işlem:
298.87 USD
En kötü işlem:
-68.18 USD
Brüt kâr:
3 702.38 USD (159 119 pips)
Brüt zarar:
-435.97 USD (90 137 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (2 168.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 168.40 USD (30)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
25.89
Alış işlemleri:
79 (85.87%)
Satış işlemleri:
13 (14.13%)
Kâr faktörü:
8.49
Beklenen getiri:
35.50 USD
Ortalama kâr:
52.15 USD
Ortalama zarar:
-20.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-92.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-121.98 USD (3)
Aylık büyüme:
30.58%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
126.15 USD
Maksimum:
126.15 USD (1.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.98% (122.04 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|71
|GER40
|8
|DJ30
|6
|NAS100
|4
|SP500
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|GER40
|-126
|DJ30
|-25
|NAS100
|24
|SP500
|-82
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|82K
|GER40
|-1.4K
|DJ30
|-25K
|NAS100
|18K
|SP500
|-4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +298.87 USD
En kötü işlem: -68 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2 168.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -92.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Algosphere Trading Breakout Strategy
İnceleme yok