트레이드:
93
이익 거래:
71 (76.34%)
손실 거래:
22 (23.66%)
최고의 거래:
298.87 USD
최악의 거래:
-68.18 USD
총 수익:
3 702.38 USD (159 119 pips)
총 손실:
-442.05 USD (90 434 pips)
연속 최대 이익:
30 (2 168.40 USD)
샤프 비율:
0.53
거래 활동:
0.16%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
53
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
25.84
롱(주식매수):
79 (84.95%)
숏(주식차입매도):
14 (15.05%)
수익 요인:
8.38
기대수익:
35.06 USD
평균 이익:
52.15 USD
평균 손실:
-20.09 USD
연속 최대 손실:
6 (-98.43 USD)
월별 성장률:
30.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
126.15 USD
최대한의:
126.15 USD (1.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.98% (122.04 USD)
자본금별:
0.00% (0.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|72
|GER40
|8
|DJ30
|6
|NAS100
|4
|SP500
|3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|GER40
|-126
|DJ30
|-25
|NAS100
|24
|SP500
|-82
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|82K
|GER40
|-1.4K
|DJ30
|-25K
|NAS100
|18K
|SP500
|-4.1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +298.87 USD
최악의 거래: -68 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +2 168.40 USD
연속 최대 손실: -98.43 USD
Algosphere Trading Breakout Strategy
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
31%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
5
0%
93
76%
0%
8.37
35.06
USD
USD
1%
1:500