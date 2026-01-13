시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Algosphere Trading Breakout Strategy
Brendan Hajduk

Algosphere Trading Breakout Strategy

Brendan Hajduk
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 31%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
93
이익 거래:
71 (76.34%)
손실 거래:
22 (23.66%)
최고의 거래:
298.87 USD
최악의 거래:
-68.18 USD
총 수익:
3 702.38 USD (159 119 pips)
총 손실:
-442.05 USD (90 434 pips)
연속 최대 이익:
30 (2 168.40 USD)
연속 최대 이익:
2 168.40 USD (30)
샤프 비율:
0.53
거래 활동:
0.16%
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
53
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
25.84
롱(주식매수):
79 (84.95%)
숏(주식차입매도):
14 (15.05%)
수익 요인:
8.38
기대수익:
35.06 USD
평균 이익:
52.15 USD
평균 손실:
-20.09 USD
연속 최대 손실:
6 (-98.43 USD)
연속 최대 손실:
-121.98 USD (3)
월별 성장률:
30.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
126.15 USD
최대한의:
126.15 USD (1.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.98% (122.04 USD)
자본금별:
0.00% (0.16 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 72
GER40 8
DJ30 6
NAS100 4
SP500 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ 3.5K
GER40 -126
DJ30 -25
NAS100 24
SP500 -82
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 82K
GER40 -1.4K
DJ30 -25K
NAS100 18K
SP500 -4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +298.87 USD
최악의 거래: -68 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +2 168.40 USD
연속 최대 손실: -98.43 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live
15.31 × 235
Algosphere Trading Breakout Strategy
리뷰 없음
2026.01.13 23:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
