Algosphere Trading Breakout Strategy

0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 31%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
71 (77.17%)
Loss Trade:
21 (22.83%)
Best Trade:
298.87 USD
Worst Trade:
-68.18 USD
Profitto lordo:
3 702.38 USD (159 119 pips)
Perdita lorda:
-435.97 USD (90 137 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (2 168.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 168.40 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
25.89
Long Trade:
79 (85.87%)
Short Trade:
13 (14.13%)
Fattore di profitto:
8.49
Profitto previsto:
35.50 USD
Profitto medio:
52.15 USD
Perdita media:
-20.76 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-92.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-121.98 USD (3)
Crescita mensile:
30.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
126.15 USD
Massimale:
126.15 USD (1.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (122.04 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 71
GER40 8
DJ30 6
NAS100 4
SP500 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 3.5K
GER40 -126
DJ30 -25
NAS100 24
SP500 -82
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 82K
GER40 -1.4K
DJ30 -25K
NAS100 18K
SP500 -4.1K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +298.87 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 168.40 USD
Massima perdita consecutiva: -92.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live
15.31 × 235
2026.01.13 23:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
