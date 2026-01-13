- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
71 (77.17%)
Loss Trade:
21 (22.83%)
Best Trade:
298.87 USD
Worst Trade:
-68.18 USD
Profitto lordo:
3 702.38 USD (159 119 pips)
Perdita lorda:
-435.97 USD (90 137 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (2 168.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 168.40 USD (30)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
55
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
25.89
Long Trade:
79 (85.87%)
Short Trade:
13 (14.13%)
Fattore di profitto:
8.49
Profitto previsto:
35.50 USD
Profitto medio:
52.15 USD
Perdita media:
-20.76 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-92.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-121.98 USD (3)
Crescita mensile:
30.58%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
126.15 USD
Massimale:
126.15 USD (1.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.98% (122.04 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|71
|GER40
|8
|DJ30
|6
|NAS100
|4
|SP500
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|GER40
|-126
|DJ30
|-25
|NAS100
|24
|SP500
|-82
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|82K
|GER40
|-1.4K
|DJ30
|-25K
|NAS100
|18K
|SP500
|-4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +298.87 USD
Worst Trade: -68 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 168.40 USD
Massima perdita consecutiva: -92.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live
|15.31 × 235
Algosphere Trading Breakout Strategy
