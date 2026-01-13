SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Algosphere Trading Breakout Strategy
Brendan Hajduk

Algosphere Trading Breakout Strategy

Brendan Hajduk
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 31%
VantageInternational-Live 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
93
Gewinntrades:
71 (76.34%)
Verlusttrades:
22 (23.66%)
Bester Trade:
298.87 USD
Schlechtester Trade:
-68.18 USD
Bruttoprofit:
3 702.38 USD (159 119 pips)
Bruttoverlust:
-442.05 USD (90 434 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (2 168.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 168.40 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.53
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
25.84
Long-Positionen:
79 (84.95%)
Short-Positionen:
14 (15.05%)
Profit-Faktor:
8.38
Mathematische Gewinnerwartung:
35.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
52.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-98.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-121.98 USD (3)
Wachstum pro Monat :
30.51%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
126.15 USD
Maximaler:
126.15 USD (1.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.98% (122.04 USD)
Kapital:
0.00% (0.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 72
GER40 8
DJ30 6
NAS100 4
SP500 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 3.5K
GER40 -126
DJ30 -25
NAS100 24
SP500 -82
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 82K
GER40 -1.4K
DJ30 -25K
NAS100 18K
SP500 -4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +298.87 USD
Schlechtester Trade: -68 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 168.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -98.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live
15.31 × 235
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Algosphere Trading Breakout Strategy
Keine Bewertungen
2026.01.13 23:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen