Trades insgesamt:
93
Gewinntrades:
71 (76.34%)
Verlusttrades:
22 (23.66%)
Bester Trade:
298.87 USD
Schlechtester Trade:
-68.18 USD
Bruttoprofit:
3 702.38 USD (159 119 pips)
Bruttoverlust:
-442.05 USD (90 434 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (2 168.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 168.40 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.53
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
53
Durchschn. Haltezeit:
17 Minuten
Erholungsfaktor:
25.84
Long-Positionen:
79 (84.95%)
Short-Positionen:
14 (15.05%)
Profit-Faktor:
8.38
Mathematische Gewinnerwartung:
35.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
52.15 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.09 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-98.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-121.98 USD (3)
Wachstum pro Monat :
30.51%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
126.15 USD
Maximaler:
126.15 USD (1.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.98% (122.04 USD)
Kapital:
0.00% (0.16 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|72
|GER40
|8
|DJ30
|6
|NAS100
|4
|SP500
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|GER40
|-126
|DJ30
|-25
|NAS100
|24
|SP500
|-82
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD+
|82K
|GER40
|-1.4K
|DJ30
|-25K
|NAS100
|18K
|SP500
|-4.1K
Bester Trade: +298.87 USD
Schlechtester Trade: -68 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 168.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -98.43 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
VantageInternational-Live
|15.31 × 235
Algosphere Trading Breakout Strategy
