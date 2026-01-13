СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Algosphere Trading Breakout Strategy
Brendan Hajduk

Algosphere Trading Breakout Strategy

0 отзывов
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 31%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
71 (76.34%)
Убыточных трейдов:
22 (23.66%)
Лучший трейд:
298.87 USD
Худший трейд:
-68.18 USD
Общая прибыль:
3 702.38 USD (159 119 pips)
Общий убыток:
-442.05 USD (90 434 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (2 168.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 168.40 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
25.84
Длинных трейдов:
79 (84.95%)
Коротких трейдов:
14 (15.05%)
Профит фактор:
8.38
Мат. ожидание:
35.06 USD
Средняя прибыль:
52.15 USD
Средний убыток:
-20.09 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-98.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-121.98 USD (3)
Прирост в месяц:
30.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
126.15 USD
Максимальная:
126.15 USD (1.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.98% (122.04 USD)
По эквити:
0.00% (0.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 72
GER40 8
DJ30 6
NAS100 4
SP500 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 3.5K
GER40 -126
DJ30 -25
NAS100 24
SP500 -82
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 82K
GER40 -1.4K
DJ30 -25K
NAS100 18K
SP500 -4.1K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live
15.31 × 235
Algosphere Trading Breakout Strategy
Нет отзывов
2026.01.13 23:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
