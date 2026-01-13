- Прирост
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
71 (76.34%)
Убыточных трейдов:
22 (23.66%)
Лучший трейд:
298.87 USD
Худший трейд:
-68.18 USD
Общая прибыль:
3 702.38 USD (159 119 pips)
Общий убыток:
-442.05 USD (90 434 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (2 168.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 168.40 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.53
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
17 минут
Фактор восстановления:
25.84
Длинных трейдов:
79 (84.95%)
Коротких трейдов:
14 (15.05%)
Профит фактор:
8.38
Мат. ожидание:
35.06 USD
Средняя прибыль:
52.15 USD
Средний убыток:
-20.09 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-98.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-121.98 USD (3)
Прирост в месяц:
30.51%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
126.15 USD
Максимальная:
126.15 USD (1.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.98% (122.04 USD)
По эквити:
0.00% (0.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|72
|GER40
|8
|DJ30
|6
|NAS100
|4
|SP500
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|GER40
|-126
|DJ30
|-25
|NAS100
|24
|SP500
|-82
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|82K
|GER40
|-1.4K
|DJ30
|-25K
|NAS100
|18K
|SP500
|-4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +298.87 USD
Худший трейд: -68 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +2 168.40 USD
Макс. убыток в серии: -98.43 USD
