- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
93
盈利交易:
71 (76.34%)
亏损交易:
22 (23.66%)
最好交易:
298.87 USD
最差交易:
-68.18 USD
毛利:
3 702.38 USD (159 119 pips)
毛利亏损:
-442.05 USD (90 434 pips)
最大连续赢利:
30 (2 168.40 USD)
最大连续盈利:
2 168.40 USD (30)
夏普比率:
0.53
交易活动:
0.00%
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
56 几分钟前
每周交易:
53
平均持有时间:
17 分钟
采收率:
25.84
长期交易:
79 (84.95%)
短期交易:
14 (15.05%)
利润因子:
8.38
预期回报:
35.06 USD
平均利润:
52.15 USD
平均损失:
-20.09 USD
最大连续失误:
6 (-98.43 USD)
最大连续亏损:
-121.98 USD (3)
每月增长:
30.51%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
126.15 USD
最大值:
126.15 USD (1.01%)
相对跌幅:
结余:
0.98% (122.04 USD)
净值:
0.00% (0.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|72
|GER40
|8
|DJ30
|6
|NAS100
|4
|SP500
|3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|GER40
|-126
|DJ30
|-25
|NAS100
|24
|SP500
|-82
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|82K
|GER40
|-1.4K
|DJ30
|-25K
|NAS100
|18K
|SP500
|-4.1K
- 入金加载
- 提取
Algosphere Trading Breakout Strategy
