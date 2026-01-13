SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Algosphere Trading Breakout Strategy
Brendan Hajduk

Algosphere Trading Breakout Strategy

Brendan Hajduk
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 31%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
93
Negociações com lucro:
71 (76.34%)
Negociações com perda:
22 (23.66%)
Melhor negociação:
298.87 USD
Pior negociação:
-68.18 USD
Lucro bruto:
3 702.38 USD (159 119 pips)
Perda bruta:
-442.05 USD (90 434 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (2 168.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 168.40 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.53
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
19 minutos atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
25.84
Negociações longas:
79 (84.95%)
Negociações curtas:
14 (15.05%)
Fator de lucro:
8.38
Valor esperado:
35.06 USD
Lucro médio:
52.15 USD
Perda média:
-20.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-98.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-121.98 USD (3)
Crescimento mensal:
30.51%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
126.15 USD
Máximo:
126.15 USD (1.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.98% (122.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 72
GER40 8
DJ30 6
NAS100 4
SP500 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 3.5K
GER40 -126
DJ30 -25
NAS100 24
SP500 -82
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 82K
GER40 -1.4K
DJ30 -25K
NAS100 18K
SP500 -4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +298.87 USD
Pior negociação: -68 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +2 168.40 USD
Máxima perda consecutiva: -98.43 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageInternational-Live
15.31 × 235
Algosphere Trading Breakout Strategy
Sem comentários
2026.01.13 23:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
