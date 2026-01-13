- Crescimento
Negociações:
93
Negociações com lucro:
71 (76.34%)
Negociações com perda:
22 (23.66%)
Melhor negociação:
298.87 USD
Pior negociação:
-68.18 USD
Lucro bruto:
3 702.38 USD (159 119 pips)
Perda bruta:
-442.05 USD (90 434 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (2 168.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 168.40 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.53
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
19 minutos atrás
Negociações por semana:
53
Tempo médio de espera:
17 minutos
Fator de recuperação:
25.84
Negociações longas:
79 (84.95%)
Negociações curtas:
14 (15.05%)
Fator de lucro:
8.38
Valor esperado:
35.06 USD
Lucro médio:
52.15 USD
Perda média:
-20.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-98.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-121.98 USD (3)
Crescimento mensal:
30.51%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
126.15 USD
Máximo:
126.15 USD (1.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.98% (122.04 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|72
|GER40
|8
|DJ30
|6
|NAS100
|4
|SP500
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|GER40
|-126
|DJ30
|-25
|NAS100
|24
|SP500
|-82
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|82K
|GER40
|-1.4K
|DJ30
|-25K
|NAS100
|18K
|SP500
|-4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live
|15.31 × 235
Algosphere Trading Breakout Strategy
