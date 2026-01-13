- Incremento
Total de Trades:
93
Transacciones Rentables:
71 (76.34%)
Transacciones Irrentables:
22 (23.66%)
Mejor transacción:
298.87 USD
Peor transacción:
-68.18 USD
Beneficio Bruto:
3 702.38 USD (159 119 pips)
Pérdidas Brutas:
-442.05 USD (90 434 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (2 168.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 168.40 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.53
Actividad comercial:
0.16%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
20 horas
Trades a la semana:
53
Tiempo medio de espera:
17 minutos
Factor de Recuperación:
25.84
Transacciones Largas:
79 (84.95%)
Transacciones Cortas:
14 (15.05%)
Factor de Beneficio:
8.38
Beneficio Esperado:
35.06 USD
Beneficio medio:
52.15 USD
Pérdidas medias:
-20.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-98.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-121.98 USD (3)
Crecimiento al mes:
30.51%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
126.15 USD
Máxima:
126.15 USD (1.01%)
Reducción relativa:
De balance:
0.98% (122.04 USD)
De fondos:
0.00% (0.16 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|72
|GER40
|8
|DJ30
|6
|NAS100
|4
|SP500
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|GER40
|-126
|DJ30
|-25
|NAS100
|24
|SP500
|-82
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD+
|82K
|GER40
|-1.4K
|DJ30
|-25K
|NAS100
|18K
|SP500
|-4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +298.87 USD
Peor transacción: -68 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +2 168.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -98.43 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live
|15.31 × 235
No hay comentarios
