トレード:
93
利益トレード:
71 (76.34%)
損失トレード:
22 (23.66%)
ベストトレード:
298.87 USD
最悪のトレード:
-68.18 USD
総利益:
3 702.38 USD (159 119 pips)
総損失:
-442.05 USD (90 434 pips)
最大連続の勝ち:
30 (2 168.40 USD)
最大連続利益:
2 168.40 USD (30)
シャープレシオ:
0.53
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
53
平均保有時間:
17 分
リカバリーファクター:
25.84
長いトレード:
79 (84.95%)
短いトレード:
14 (15.05%)
プロフィットファクター:
8.38
期待されたペイオフ:
35.06 USD
平均利益:
52.15 USD
平均損失:
-20.09 USD
最大連続の負け:
6 (-98.43 USD)
最大連続損失:
-121.98 USD (3)
月間成長:
30.51%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
126.15 USD
最大の:
126.15 USD (1.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.98% (122.04 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|72
|GER40
|8
|DJ30
|6
|NAS100
|4
|SP500
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|3.5K
|GER40
|-126
|DJ30
|-25
|NAS100
|24
|SP500
|-82
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|82K
|GER40
|-1.4K
|DJ30
|-25K
|NAS100
|18K
|SP500
|-4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
ドローダウン
ベストトレード: +298.87 USD
最悪のトレード: -68 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +2 168.40 USD
最大連続損失: -98.43 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
VantageInternational-Live
|15.31 × 235
Algosphere Trading Breakout Strategy
