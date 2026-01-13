SinyallerBölümler
Ron Ralf Glueck

Hundred OUNCES Gold Challenge

0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 17%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
31 (73.80%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (26.19%)
En iyi işlem:
38.73 EUR
En kötü işlem:
-20.11 EUR
Brüt kâr:
266.98 EUR (17 253 pips)
Brüt zarar:
-89.91 EUR (7 400 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (204.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
204.55 EUR (18)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
9.95%
Maks. mevduat yükü:
1.27%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
5.05
Alış işlemleri:
28 (66.67%)
Satış işlemleri:
14 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.97
Beklenen getiri:
4.22 EUR
Ortalama kâr:
8.61 EUR
Ortalama zarar:
-8.17 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-28.08 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-30.35 EUR (2)
Aylık büyüme:
17.24%
Algo alım-satım:
14%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
30.35 EUR
Maksimum:
35.04 EUR (9.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.67% (30.35 EUR)
Varlığa göre:
0.64% (8.12 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDxx 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDxx 202
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDxx 9.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Best Challenge ever, private from minimum Account to bigger then 100 ounces Gold portfolio. Test
2026.01.13 22:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
