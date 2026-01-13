SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Hundred OUNCES Gold Challenge
Ron Ralf Glueck

Hundred OUNCES Gold Challenge

Ron Ralf Glueck
0 recensioni
Affidabilità
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
4xCube-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
42
Profit Trade:
31 (73.80%)
Loss Trade:
11 (26.19%)
Best Trade:
38.73 EUR
Worst Trade:
-20.11 EUR
Profitto lordo:
266.98 EUR (17 253 pips)
Perdita lorda:
-89.91 EUR (7 400 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (204.55 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
204.55 EUR (18)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
9.95%
Massimo carico di deposito:
1.27%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
5.05
Long Trade:
28 (66.67%)
Short Trade:
14 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.97
Profitto previsto:
4.22 EUR
Profitto medio:
8.61 EUR
Perdita media:
-8.17 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-28.08 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-30.35 EUR (2)
Crescita mensile:
17.24%
Algo trading:
14%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
30.35 EUR
Massimale:
35.04 EUR (9.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.67% (30.35 EUR)
Per equità:
0.64% (8.12 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDxx 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDxx 202
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDxx 9.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.73 EUR
Worst Trade: -20 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +204.55 EUR
Massima perdita consecutiva: -28.08 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Best Challenge ever, private from minimum Account to bigger then 100 ounces Gold portfolio. Test
Non ci sono recensioni
2026.01.13 22:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hundred OUNCES Gold Challenge
30USD al mese
17%
0
0
USD
1.3K
EUR
3
14%
42
73%
10%
2.96
4.22
EUR
9%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.