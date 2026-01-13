- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
31 (72.09%)
亏损交易:
12 (27.91%)
最好交易:
38.73 EUR
最差交易:
-20.11 EUR
毛利:
266.98 EUR (17 253 pips)
毛利亏损:
-93.74 EUR (7 623 pips)
最大连续赢利:
18 (204.55 EUR)
最大连续盈利:
204.55 EUR (18)
夏普比率:
0.28
交易活动:
9.95%
最大入金加载:
1.27%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
22
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
4.94
长期交易:
28 (65.12%)
短期交易:
15 (34.88%)
利润因子:
2.85
预期回报:
4.03 EUR
平均利润:
8.61 EUR
平均损失:
-7.81 EUR
最大连续失误:
3 (-28.08 EUR)
最大连续亏损:
-30.35 EUR (2)
每月增长:
16.89%
算法交易:
13%
结余跌幅:
绝对:
30.35 EUR
最大值:
35.04 EUR (9.80%)
相对跌幅:
结余:
8.67% (30.35 EUR)
净值:
0.64% (8.12 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDxx
|198
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDxx
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.73 EUR
最差交易: -20 EUR
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +204.55 EUR
最大连续亏损: -28.08 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Best Challenge ever, private from minimum Account to bigger then 100 ounces Gold portfolio. Test
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
17%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
4
13%
43
72%
10%
2.84
4.03
EUR
EUR
9%
1:500