- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
31 (72.09%)
損失トレード:
12 (27.91%)
ベストトレード:
38.73 EUR
最悪のトレード:
-20.11 EUR
総利益:
266.98 EUR (17 253 pips)
総損失:
-93.74 EUR (7 623 pips)
最大連続の勝ち:
18 (204.55 EUR)
最大連続利益:
204.55 EUR (18)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
9.95%
最大入金額:
1.27%
最近のトレード:
52 分前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
37 分
リカバリーファクター:
4.94
長いトレード:
28 (65.12%)
短いトレード:
15 (34.88%)
プロフィットファクター:
2.85
期待されたペイオフ:
4.03 EUR
平均利益:
8.61 EUR
平均損失:
-7.81 EUR
最大連続の負け:
3 (-28.08 EUR)
最大連続損失:
-30.35 EUR (2)
月間成長:
16.89%
アルゴリズム取引:
13%
残高によるドローダウン:
絶対:
30.35 EUR
最大の:
35.04 EUR (9.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.67% (30.35 EUR)
エクイティによる:
0.64% (8.12 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDxx
|198
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDxx
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +38.73 EUR
最悪のトレード: -20 EUR
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +204.55 EUR
最大連続損失: -28.08 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Best Challenge ever, private from minimum Account to bigger then 100 ounces Gold portfolio. Test
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
17%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
4
13%
43
72%
10%
2.84
4.03
EUR
EUR
9%
1:500