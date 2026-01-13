SeñalesSecciones
Ron Ralf Glueck

Hundred OUNCES Gold Challenge

0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 20%
4xCube-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
32 (72.72%)
Transacciones Irrentables:
12 (27.27%)
Mejor transacción:
38.73 EUR
Peor transacción:
-20.11 EUR
Beneficio Bruto:
299.16 EUR (19 125 pips)
Pérdidas Brutas:
-93.74 EUR (7 623 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (204.55 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
204.55 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
12.06%
Carga máxima del depósito:
1.27%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
40 minutos
Factor de Recuperación:
5.86
Transacciones Largas:
29 (65.91%)
Transacciones Cortas:
15 (34.09%)
Factor de Beneficio:
3.19
Beneficio Esperado:
4.67 EUR
Beneficio medio:
9.35 EUR
Pérdidas medias:
-7.81 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-28.08 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.35 EUR (2)
Crecimiento al mes:
19.85%
Trading algorítmico:
13%
Reducción de balance:
Absoluto:
30.35 EUR
Máxima:
35.04 EUR (9.80%)
Reducción relativa:
De balance:
8.67% (30.35 EUR)
De fondos:
0.64% (8.12 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDxx 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDxx 234
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDxx 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38.73 EUR
Peor transacción: -20 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +204.55 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -28.08 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Best Challenge ever, private from minimum Account to bigger then 100 ounces Gold portfolio. Test
No hay comentarios
2026.01.13 22:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
