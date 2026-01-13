- 자본
- 축소
트레이드:
44
이익 거래:
32 (72.72%)
손실 거래:
12 (27.27%)
최고의 거래:
38.73 EUR
최악의 거래:
-20.11 EUR
총 수익:
299.16 EUR (19 125 pips)
총 손실:
-93.74 EUR (7 623 pips)
연속 최대 이익:
18 (204.55 EUR)
연속 최대 이익:
204.55 EUR (18)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
12.06%
최대 입금량:
1.27%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
40 분
회복 요인:
5.86
롱(주식매수):
29 (65.91%)
숏(주식차입매도):
15 (34.09%)
수익 요인:
3.19
기대수익:
4.67 EUR
평균 이익:
9.35 EUR
평균 손실:
-7.81 EUR
연속 최대 손실:
3 (-28.08 EUR)
연속 최대 손실:
-30.35 EUR (2)
월별 성장률:
19.85%
Algo 트레이딩:
13%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
30.35 EUR
최대한의:
35.04 EUR (9.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.67% (30.35 EUR)
자본금별:
0.64% (8.12 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDxx
|234
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDxx
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Best Challenge ever, private from minimum Account to bigger then 100 ounces Gold portfolio. Test
