Ron Ralf Glueck

Hundred OUNCES Gold Challenge

Ron Ralf Glueck
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 17%
4xCube-MT5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
43
Gewinntrades:
31 (72.09%)
Verlusttrades:
12 (27.91%)
Bester Trade:
38.73 EUR
Schlechtester Trade:
-20.11 EUR
Bruttoprofit:
266.98 EUR (17 253 pips)
Bruttoverlust:
-93.74 EUR (7 623 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (204.55 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
204.55 EUR (18)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
9.95%
Max deposit load:
1.27%
Letzter Trade:
42 Minuten
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
37 Minuten
Erholungsfaktor:
4.94
Long-Positionen:
28 (65.12%)
Short-Positionen:
15 (34.88%)
Profit-Faktor:
2.85
Mathematische Gewinnerwartung:
4.03 EUR
Durchschnittlicher Profit:
8.61 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-7.81 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-28.08 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.35 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
16.89%
Algo-Trading:
13%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
30.35 EUR
Maximaler:
35.04 EUR (9.80%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.67% (30.35 EUR)
Kapital:
0.64% (8.12 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDxx 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDxx 198
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDxx 9.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +38.73 EUR
Schlechtester Trade: -20 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +204.55 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.08 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Best Challenge ever, private from minimum Account to bigger then 100 ounces Gold portfolio. Test
Keine Bewertungen
2026.01.13 22:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
