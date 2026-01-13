СигналыРазделы
Ron Ralf Glueck

Hundred OUNCES Gold Challenge

Ron Ralf Glueck
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 17%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
31 (72.09%)
Убыточных трейдов:
12 (27.91%)
Лучший трейд:
38.73 EUR
Худший трейд:
-20.11 EUR
Общая прибыль:
266.98 EUR (17 253 pips)
Общий убыток:
-93.74 EUR (7 623 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (204.55 EUR)
Макс. прибыль в серии:
204.55 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
9.95%
Макс. загрузка депозита:
1.27%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
4.94
Длинных трейдов:
28 (65.12%)
Коротких трейдов:
15 (34.88%)
Профит фактор:
2.85
Мат. ожидание:
4.03 EUR
Средняя прибыль:
8.61 EUR
Средний убыток:
-7.81 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.08 EUR)
Макс. убыток в серии:
-30.35 EUR (2)
Прирост в месяц:
16.89%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.35 EUR
Максимальная:
35.04 EUR (9.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.67% (30.35 EUR)
По эквити:
0.64% (8.12 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDxx 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDxx 198
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDxx 9.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.73 EUR
Худший трейд: -20 EUR
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +204.55 EUR
Макс. убыток в серии: -28.08 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Best Challenge ever, private from minimum Account to bigger then 100 ounces Gold portfolio. Test
Нет отзывов
2026.01.13 22:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
