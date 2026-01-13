- Прирост
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
31 (72.09%)
Убыточных трейдов:
12 (27.91%)
Лучший трейд:
38.73 EUR
Худший трейд:
-20.11 EUR
Общая прибыль:
266.98 EUR (17 253 pips)
Общий убыток:
-93.74 EUR (7 623 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (204.55 EUR)
Макс. прибыль в серии:
204.55 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
9.95%
Макс. загрузка депозита:
1.27%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
4.94
Длинных трейдов:
28 (65.12%)
Коротких трейдов:
15 (34.88%)
Профит фактор:
2.85
Мат. ожидание:
4.03 EUR
Средняя прибыль:
8.61 EUR
Средний убыток:
-7.81 EUR
Макс. серия проигрышей:
3 (-28.08 EUR)
Макс. убыток в серии:
-30.35 EUR (2)
Прирост в месяц:
16.89%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
30.35 EUR
Максимальная:
35.04 EUR (9.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.67% (30.35 EUR)
По эквити:
0.64% (8.12 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDxx
|43
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDxx
|198
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDxx
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Best Challenge ever, private from minimum Account to bigger then 100 ounces Gold portfolio. Test
Нет отзывов
