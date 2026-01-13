SinaisSeções
Ron Ralf Glueck

Hundred OUNCES Gold Challenge

Ron Ralf Glueck
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 17%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
42
Negociações com lucro:
31 (73.80%)
Negociações com perda:
11 (26.19%)
Melhor negociação:
38.73 EUR
Pior negociação:
-20.11 EUR
Lucro bruto:
266.98 EUR (17 253 pips)
Perda bruta:
-89.91 EUR (7 400 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (204.55 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
204.55 EUR (18)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
9.95%
Depósito máximo carregado:
1.27%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
38 minutos
Fator de recuperação:
5.05
Negociações longas:
28 (66.67%)
Negociações curtas:
14 (33.33%)
Fator de lucro:
2.97
Valor esperado:
4.22 EUR
Lucro médio:
8.61 EUR
Perda média:
-8.17 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-28.08 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-30.35 EUR (2)
Crescimento mensal:
17.24%
Algotrading:
14%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
30.35 EUR
Máximo:
35.04 EUR (9.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.67% (30.35 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.64% (8.12 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDxx 42
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDxx 202
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDxx 9.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38.73 EUR
Pior negociação: -20 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +204.55 EUR
Máxima perda consecutiva: -28.08 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Best Challenge ever, private from minimum Account to bigger then 100 ounces Gold portfolio. Test
Sem comentários
2026.01.13 22:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
