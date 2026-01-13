- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
79
Kârla kapanan işlemler:
32 (40.50%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (59.49%)
En iyi işlem:
328.36 USD
En kötü işlem:
-62.25 USD
Brüt kâr:
1 080.18 USD (10 211 pips)
Brüt zarar:
-890.55 USD (11 556 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (32.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
328.36 USD (1)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.96%
Maks. mevduat yükü:
7.32%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
79
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
0.73
Alış işlemleri:
22 (27.85%)
Satış işlemleri:
57 (72.15%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
2.40 USD
Ortalama kâr:
33.76 USD
Ortalama zarar:
-18.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-200.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-221.23 USD (6)
Aylık büyüme:
41.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
240.12 USD
Maksimum:
258.88 USD (49.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.59% (257.49 USD)
Varlığa göre:
1.86% (9.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|190
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +328.36 USD
En kötü işlem: -62 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +32.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -200.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
42%
0
0
USD
USD
512
USD
USD
1
0%
79
40%
1%
1.21
2.40
USD
USD
50%
1:500