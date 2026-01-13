- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
92
利益トレード:
42 (45.65%)
損失トレード:
50 (54.35%)
ベストトレード:
328.36 USD
最悪のトレード:
-62.25 USD
総利益:
1 135.36 USD (12 109 pips)
総損失:
-924.53 USD (12 386 pips)
最大連続の勝ち:
11 (294.08 USD)
最大連続利益:
328.36 USD (1)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
2.56%
最大入金額:
9.74%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
92
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
0.81
長いトレード:
28 (30.43%)
短いトレード:
64 (69.57%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
2.29 USD
平均利益:
27.03 USD
平均損失:
-18.49 USD
最大連続の負け:
10 (-200.81 USD)
最大連続損失:
-221.23 USD (6)
月間成長:
47.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
240.12 USD
最大の:
258.88 USD (49.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.59% (257.49 USD)
エクイティによる:
11.08% (56.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|211
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-277
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +328.36 USD
最悪のトレード: -62 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +294.08 USD
最大連続損失: -200.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
48%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
1
0%
92
45%
3%
1.22
2.29
USD
USD
50%
1:500