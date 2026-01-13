- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
92
Negociações com lucro:
42 (45.65%)
Negociações com perda:
50 (54.35%)
Melhor negociação:
328.36 USD
Pior negociação:
-62.25 USD
Lucro bruto:
1 135.36 USD (12 109 pips)
Perda bruta:
-924.53 USD (12 386 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (294.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
328.36 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
2.56%
Depósito máximo carregado:
9.74%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
92
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
0.81
Negociações longas:
28 (30.43%)
Negociações curtas:
64 (69.57%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
2.29 USD
Lucro médio:
27.03 USD
Perda média:
-18.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-200.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-221.23 USD (6)
Crescimento mensal:
47.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
240.12 USD
Máximo:
258.88 USD (49.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.59% (257.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.08% (56.70 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|211
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-277
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +328.36 USD
Pior negociação: -62 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +294.08 USD
Máxima perda consecutiva: -200.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
48%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
1
0%
92
45%
3%
1.22
2.29
USD
USD
50%
1:500