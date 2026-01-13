- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
77
Profit Trade:
30 (38.96%)
Loss Trade:
47 (61.04%)
Best Trade:
328.36 USD
Worst Trade:
-62.25 USD
Profitto lordo:
1 068.46 USD (9 923 pips)
Perdita lorda:
-889.72 USD (11 556 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (32.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
328.36 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
77
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
0.69
Long Trade:
21 (27.27%)
Short Trade:
56 (72.73%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
2.32 USD
Profitto medio:
35.62 USD
Perdita media:
-18.93 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-200.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-221.23 USD (6)
Crescita mensile:
38.87%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
240.12 USD
Massimale:
258.88 USD (49.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.59% (257.49 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|77
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|179
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +328.36 USD
Worst Trade: -62 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +32.63 USD
Massima perdita consecutiva: -200.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
