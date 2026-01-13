- Прирост
Всего трейдов:
92
Прибыльных трейдов:
42 (45.65%)
Убыточных трейдов:
50 (54.35%)
Лучший трейд:
328.36 USD
Худший трейд:
-62.25 USD
Общая прибыль:
1 135.36 USD (12 109 pips)
Общий убыток:
-924.53 USD (12 386 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (294.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
328.36 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
2.56%
Макс. загрузка депозита:
9.74%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
92
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
0.81
Длинных трейдов:
28 (30.43%)
Коротких трейдов:
64 (69.57%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
2.29 USD
Средняя прибыль:
27.03 USD
Средний убыток:
-18.49 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-200.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-221.23 USD (6)
Прирост в месяц:
47.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
240.12 USD
Максимальная:
258.88 USD (49.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.59% (257.49 USD)
По эквити:
11.08% (56.70 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|211
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-277
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +328.36 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +294.08 USD
Макс. убыток в серии: -200.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Нет отзывов
