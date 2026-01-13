СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Dhouse 69
Dimitar Marinov

Dhouse 69

Dimitar Marinov
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 48%
RoboForex-ECN
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
92
Прибыльных трейдов:
42 (45.65%)
Убыточных трейдов:
50 (54.35%)
Лучший трейд:
328.36 USD
Худший трейд:
-62.25 USD
Общая прибыль:
1 135.36 USD (12 109 pips)
Общий убыток:
-924.53 USD (12 386 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (294.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
328.36 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
2.56%
Макс. загрузка депозита:
9.74%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
92
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
0.81
Длинных трейдов:
28 (30.43%)
Коротких трейдов:
64 (69.57%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
2.29 USD
Средняя прибыль:
27.03 USD
Средний убыток:
-18.49 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-200.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-221.23 USD (6)
Прирост в месяц:
47.77%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
240.12 USD
Максимальная:
258.88 USD (49.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.59% (257.49 USD)
По эквити:
11.08% (56.70 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 211
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -277
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +328.36 USD
Худший трейд: -62 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +294.08 USD
Макс. убыток в серии: -200.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dhouse 69
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
501
USD
1
0%
92
45%
3%
1.22
2.29
USD
50%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.