Dimitar Marinov

Dhouse 69

Dimitar Marinov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 48%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
92
Gewinntrades:
42 (45.65%)
Verlusttrades:
50 (54.35%)
Bester Trade:
328.36 USD
Schlechtester Trade:
-62.25 USD
Bruttoprofit:
1 135.36 USD (12 109 pips)
Bruttoverlust:
-924.53 USD (12 386 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (294.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
328.36 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
2.56%
Max deposit load:
9.74%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
92
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
0.81
Long-Positionen:
28 (30.43%)
Short-Positionen:
64 (69.57%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
2.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-200.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-221.23 USD (6)
Wachstum pro Monat :
47.77%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
240.12 USD
Maximaler:
258.88 USD (49.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.59% (257.49 USD)
Kapital:
11.08% (56.70 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 211
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -277
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +328.36 USD
Schlechtester Trade: -62 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +294.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -200.81 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Keine Bewertungen
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
