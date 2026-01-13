- Wachstum
Trades insgesamt:
92
Gewinntrades:
42 (45.65%)
Verlusttrades:
50 (54.35%)
Bester Trade:
328.36 USD
Schlechtester Trade:
-62.25 USD
Bruttoprofit:
1 135.36 USD (12 109 pips)
Bruttoverlust:
-924.53 USD (12 386 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (294.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
328.36 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
2.56%
Max deposit load:
9.74%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
92
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
0.81
Long-Positionen:
28 (30.43%)
Short-Positionen:
64 (69.57%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
2.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
27.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-200.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-221.23 USD (6)
Wachstum pro Monat :
47.77%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
240.12 USD
Maximaler:
258.88 USD (49.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.59% (257.49 USD)
Kapital:
11.08% (56.70 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|211
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-277
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
48%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
1
0%
92
45%
3%
1.22
2.29
USD
USD
50%
1:500