- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
92
盈利交易:
42 (45.65%)
亏损交易:
50 (54.35%)
最好交易:
328.36 USD
最差交易:
-62.25 USD
毛利:
1 135.36 USD (12 109 pips)
毛利亏损:
-924.53 USD (12 386 pips)
最大连续赢利:
11 (294.08 USD)
最大连续盈利:
328.36 USD (1)
夏普比率:
0.09
交易活动:
2.56%
最大入金加载:
9.74%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
92
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
0.81
长期交易:
28 (30.43%)
短期交易:
64 (69.57%)
利润因子:
1.23
预期回报:
2.29 USD
平均利润:
27.03 USD
平均损失:
-18.49 USD
最大连续失误:
10 (-200.81 USD)
最大连续亏损:
-221.23 USD (6)
每月增长:
47.77%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
240.12 USD
最大值:
258.88 USD (49.90%)
相对跌幅:
结余:
49.59% (257.49 USD)
净值:
11.08% (56.70 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|211
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-277
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +328.36 USD
最差交易: -62 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +294.08 USD
最大连续亏损: -200.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
48%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
1
0%
92
45%
3%
1.22
2.29
USD
USD
50%
1:500