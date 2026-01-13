- 자본
- 축소
트레이드:
118
이익 거래:
58 (49.15%)
손실 거래:
60 (50.85%)
최고의 거래:
328.36 USD
최악의 거래:
-147.24 USD
총 수익:
1 289.63 USD (15 163 pips)
총 손실:
-1 276.76 USD (15 702 pips)
연속 최대 이익:
11 (294.08 USD)
연속 최대 이익:
328.36 USD (1)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
5.16%
최대 입금량:
146.95%
최근 거래:
12 분 전
주별 거래 수:
118
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
0.04
롱(주식매수):
46 (38.98%)
숏(주식차입매도):
72 (61.02%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.11 USD
평균 이익:
22.24 USD
평균 손실:
-21.28 USD
연속 최대 손실:
10 (-200.81 USD)
연속 최대 손실:
-221.23 USD (6)
월별 성장률:
-10.64%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
240.12 USD
최대한의:
300.88 USD (41.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.69% (299.50 USD)
자본금별:
57.04% (124.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-539
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +328.36 USD
최악의 거래: -147 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +294.08 USD
연속 최대 손실: -200.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
