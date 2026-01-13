- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
92
Transacciones Rentables:
42 (45.65%)
Transacciones Irrentables:
50 (54.35%)
Mejor transacción:
328.36 USD
Peor transacción:
-62.25 USD
Beneficio Bruto:
1 135.36 USD (12 109 pips)
Pérdidas Brutas:
-924.53 USD (12 386 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (294.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
328.36 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
2.56%
Carga máxima del depósito:
9.74%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
92
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
0.81
Transacciones Largas:
28 (30.43%)
Transacciones Cortas:
64 (69.57%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
2.29 USD
Beneficio medio:
27.03 USD
Pérdidas medias:
-18.49 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-200.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-221.23 USD (6)
Crecimiento al mes:
47.77%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
240.12 USD
Máxima:
258.88 USD (49.90%)
Reducción relativa:
De balance:
49.59% (257.49 USD)
De fondos:
11.08% (56.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|211
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-277
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +328.36 USD
Peor transacción: -62 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +294.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -200.81 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
48%
0
0
USD
USD
501
USD
USD
1
0%
92
45%
3%
1.22
2.29
USD
USD
50%
1:500