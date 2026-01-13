SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Dhouse 69
Dimitar Marinov

Dhouse 69

Dimitar Marinov
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2026 39%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
30 (38.96%)
Perte trades:
47 (61.04%)
Meilleure transaction:
328.36 USD
Pire transaction:
-62.25 USD
Bénéfice brut:
1 068.46 USD (9 923 pips)
Perte brute:
-889.72 USD (11 556 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (32.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
328.36 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
77
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
0.69
Longs trades:
21 (27.27%)
Courts trades:
56 (72.73%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
2.32 USD
Bénéfice moyen:
35.62 USD
Perte moyenne:
-18.93 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-200.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-221.23 USD (6)
Croissance mensuelle:
38.87%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
240.12 USD
Maximal:
258.88 USD (49.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.59% (257.49 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 77
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 179
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +328.36 USD
Pire transaction: -62 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +32.63 USD
Perte consécutive maximale: -200.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.13 19:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 19:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire