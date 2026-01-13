SinyallerBölümler
Alexey Seidensal

AASTraders

0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 130 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 17%
EightcapGlobal-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
49 (71.01%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (28.99%)
En iyi işlem:
14.20 EUR
En kötü işlem:
-42.69 EUR
Brüt kâr:
294.56 EUR (80 064 pips)
Brüt zarar:
-211.04 EUR (21 672 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (81.34 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
81.34 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
42.68%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
71
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.87
Alış işlemleri:
56 (81.16%)
Satış işlemleri:
13 (18.84%)
Kâr faktörü:
1.40
Beklenen getiri:
1.21 EUR
Ortalama kâr:
6.01 EUR
Ortalama zarar:
-10.55 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-29.06 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-42.69 EUR (1)
Aylık büyüme:
16.71%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.26 EUR
Maksimum:
95.63 EUR (18.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
18.03% (95.63 EUR)
Varlığa göre:
7.01% (42.17 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 43
NDX100 7
US30 6
EURAUD 3
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
EURJPY 1
USDCHF 1
GBPNZD 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 73
NDX100 14
US30 16
EURAUD -2
GBPAUD 2
USDJPY 6
GBPUSD 3
EURJPY 0
USDCHF -14
GBPNZD 2
EURUSD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 16K
NDX100 21K
US30 20K
EURAUD 52
GBPAUD 292
USDJPY 925
GBPUSD 300
EURJPY 14
USDCHF -539
GBPNZD 296
EURUSD -180
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.20 EUR
En kötü işlem: -43 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +81.34 EUR
Maksimum ardışık zarar: -29.06 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Live
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 51
Tickmill-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
İnceleme yok
2026.01.13 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
