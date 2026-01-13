- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
71
Transacciones Rentables:
49 (69.01%)
Transacciones Irrentables:
22 (30.99%)
Mejor transacción:
14.20 EUR
Peor transacción:
-42.69 EUR
Beneficio Bruto:
294.56 EUR (80 064 pips)
Pérdidas Brutas:
-213.69 EUR (23 175 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (81.34 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
81.34 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
42.68%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
72
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.85
Transacciones Largas:
57 (80.28%)
Transacciones Cortas:
14 (19.72%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
1.14 EUR
Beneficio medio:
6.01 EUR
Pérdidas medias:
-9.71 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-29.06 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.69 EUR (1)
Crecimiento al mes:
16.18%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
65.26 EUR
Máxima:
95.63 EUR (18.03%)
Reducción relativa:
De balance:
18.03% (95.63 EUR)
De fondos:
7.01% (42.17 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|US30
|7
|NDX100
|7
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|73
|US30
|13
|NDX100
|14
|EURAUD
|-2
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|3
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|0
|USDCHF
|-14
|EURUSD
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|16K
|US30
|19K
|NDX100
|21K
|EURAUD
|52
|GBPAUD
|292
|USDJPY
|925
|GBPUSD
|300
|GBPNZD
|273
|EURJPY
|14
|USDCHF
|-539
|EURUSD
|-180
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +14.20 EUR
Peor transacción: -43 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +81.34 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -29.06 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Eightcap-Live
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 51
|
Tickmill-Live
|0.00 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
