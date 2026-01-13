SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / AASTraders
Alexey Seidensal

AASTraders

Alexey Seidensal
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 130 USD al mes
incremento desde 2026 16%
EightcapGlobal-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
71
Transacciones Rentables:
49 (69.01%)
Transacciones Irrentables:
22 (30.99%)
Mejor transacción:
14.20 EUR
Peor transacción:
-42.69 EUR
Beneficio Bruto:
294.56 EUR (80 064 pips)
Pérdidas Brutas:
-213.69 EUR (23 175 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (81.34 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
81.34 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
42.68%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
72
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
0.85
Transacciones Largas:
57 (80.28%)
Transacciones Cortas:
14 (19.72%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
1.14 EUR
Beneficio medio:
6.01 EUR
Pérdidas medias:
-9.71 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-29.06 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-42.69 EUR (1)
Crecimiento al mes:
16.18%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
65.26 EUR
Máxima:
95.63 EUR (18.03%)
Reducción relativa:
De balance:
18.03% (95.63 EUR)
De fondos:
7.01% (42.17 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 43
US30 7
NDX100 7
EURAUD 3
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
GBPNZD 2
EURJPY 1
USDCHF 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 73
US30 13
NDX100 14
EURAUD -2
GBPAUD 2
USDJPY 6
GBPUSD 3
GBPNZD 2
EURJPY 0
USDCHF -14
EURUSD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 16K
US30 19K
NDX100 21K
EURAUD 52
GBPAUD 292
USDJPY 925
GBPUSD 300
GBPNZD 273
EURJPY 14
USDCHF -539
EURUSD -180
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +14.20 EUR
Peor transacción: -43 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +81.34 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -29.06 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Eightcap-Live
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 51
Tickmill-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.13 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AASTraders
130 USD al mes
16%
0
0
USD
581
EUR
1
98%
71
69%
100%
1.37
1.14
EUR
18%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.