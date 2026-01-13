- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
71
利益トレード:
49 (69.01%)
損失トレード:
22 (30.99%)
ベストトレード:
14.20 EUR
最悪のトレード:
-42.69 EUR
総利益:
294.56 EUR (80 064 pips)
総損失:
-213.69 EUR (23 175 pips)
最大連続の勝ち:
11 (81.34 EUR)
最大連続利益:
81.34 EUR (11)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
42.68%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
73
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
57 (80.28%)
短いトレード:
14 (19.72%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
1.14 EUR
平均利益:
6.01 EUR
平均損失:
-9.71 EUR
最大連続の負け:
3 (-29.06 EUR)
最大連続損失:
-42.69 EUR (1)
月間成長:
16.18%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
65.26 EUR
最大の:
95.63 EUR (18.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.03% (95.63 EUR)
エクイティによる:
7.01% (42.17 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|43
|US30
|7
|NDX100
|7
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|2
|GBPUSD
|2
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|1
|USDCHF
|1
|EURUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|73
|US30
|13
|NDX100
|14
|EURAUD
|-2
|GBPAUD
|2
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|3
|GBPNZD
|2
|EURJPY
|0
|USDCHF
|-14
|EURUSD
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|16K
|US30
|19K
|NDX100
|21K
|EURAUD
|52
|GBPAUD
|292
|USDJPY
|925
|GBPUSD
|300
|GBPNZD
|273
|EURJPY
|14
|USDCHF
|-539
|EURUSD
|-180
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +14.20 EUR
最悪のトレード: -43 EUR
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +81.34 EUR
最大連続損失: -29.06 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Eightcap-Live
|0.00 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 51
|
Tickmill-Live
|0.00 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|4.67 × 868
|
Pepperstone-MT5-Live01
|9.36 × 642
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
130 USD/月
16%
0
0
USD
USD
581
EUR
EUR
1
98%
71
69%
100%
1.37
1.14
EUR
EUR
18%
1:200