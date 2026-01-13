シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AASTraders
Alexey Seidensal

AASTraders

Alexey Seidensal
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  130  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 16%
EightcapGlobal-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
71
利益トレード:
49 (69.01%)
損失トレード:
22 (30.99%)
ベストトレード:
14.20 EUR
最悪のトレード:
-42.69 EUR
総利益:
294.56 EUR (80 064 pips)
総損失:
-213.69 EUR (23 175 pips)
最大連続の勝ち:
11 (81.34 EUR)
最大連続利益:
81.34 EUR (11)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
42.68%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
73
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.85
長いトレード:
57 (80.28%)
短いトレード:
14 (19.72%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
1.14 EUR
平均利益:
6.01 EUR
平均損失:
-9.71 EUR
最大連続の負け:
3 (-29.06 EUR)
最大連続損失:
-42.69 EUR (1)
月間成長:
16.18%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
65.26 EUR
最大の:
95.63 EUR (18.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.03% (95.63 EUR)
エクイティによる:
7.01% (42.17 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 43
US30 7
NDX100 7
EURAUD 3
GBPAUD 2
USDJPY 2
GBPUSD 2
GBPNZD 2
EURJPY 1
USDCHF 1
EURUSD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 73
US30 13
NDX100 14
EURAUD -2
GBPAUD 2
USDJPY 6
GBPUSD 3
GBPNZD 2
EURJPY 0
USDCHF -14
EURUSD -4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 16K
US30 19K
NDX100 21K
EURAUD 52
GBPAUD 292
USDJPY 925
GBPUSD 300
GBPNZD 273
EURJPY 14
USDCHF -539
EURUSD -180
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +14.20 EUR
最悪のトレード: -43 EUR
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +81.34 EUR
最大連続損失: -29.06 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Eightcap-Live
0.00 × 4
EightcapGlobal-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 51
Tickmill-Live
0.00 × 36
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Pepperstone-MT5-Live01
9.36 × 642
レビューなし
2026.01.13 18:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
