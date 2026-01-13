いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EightcapGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Eightcap-Live 0.00 × 4 EightcapGlobal-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 51 Tickmill-Live 0.00 × 36 VantageInternational-Live 4 4.67 × 868 Pepperstone-MT5-Live01 9.36 × 642 ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは